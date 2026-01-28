رئيس مياه سوهاج يناقش مع مساعد وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

18 حجم الخط

استقبل المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة.

الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب ضمن حياة كريمة

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن تلك الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية لوزارة الاسكان لمتابعة معدلات التنفيذ وخطط الإنجاز لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وذلك بهدف الانتهاء من تلك المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية للعمل على دفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم الفني والتنسيق المستمر بين جميع جهات الوزارة المعنية للانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

