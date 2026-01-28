الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه سوهاج يناقش مع مساعد وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
18 حجم الخط

استقبل المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة. 

الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب ضمن حياة كريمة 

 

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن تلك الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية لوزارة الاسكان لمتابعة معدلات التنفيذ وخطط الإنجاز لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وذلك بهدف الانتهاء من تلك المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية للعمل على دفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم الفني والتنسيق المستمر بين جميع جهات الوزارة المعنية للانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار لمجتمعات العمرانية الجديدة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ياه رئيس الهيئة القومية

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يكشف حقيقة واقعة إهانته لمعلم وفصله من عمله بصورة تعسفية

انهيار معلم مفصول أمام ديوان محافظة سوهاج ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافه

جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى بنسبة نجاح 67 %

تمريض سوهاج تعلن التقديم الإلكتروني للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

محافظة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن "مناهضة العنف ضد المرأة"

تسمم 7 أطفال بعد تناول وجبة طعام فاسدة في سوهاج

مدير تعليم سوهاج يتابع تدريب المدرسين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم

ضبط 10 منشآت طبية خاصة غير مرخصة بدار السلام في سوهاج

ads

الأكثر قراءة

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية