أخبار مصر

فوائد إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

تتيح شركة مصر للطيران خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمصر للطيران، وفق مجموعة من المعايير وعلى رحلات معينة.

 

فوائد إنهاء الإجراءات على الإنترنت

توفير الوقت

ويمكن باستخدام هذه الخدمة التمتع بمزايا استعراض الحجز وإنهاء إجراءات السفر من خلال الموقع الإلكتروني وطباعة بطاقة الصعود للطائرة بطريقة ميسرة من المنزل أو المكتب دون الحاجة إلي الانتظار في الصفوف المزدحمة بالمطار مما يتيح الفرصة في الوصول إلى المطار بوقت قصير قبل ميعاد إقلاع الرحلة.

 

 

يستطيع الراكب المسافر دون أمتعه التوجه مباشرة إلى بوابات المغادرة في حال حصولهم على بطاقات المغادرة عن طريق الإنترنت.

 

أما في حالة أن هناك أمتعة مصاحبة فيجب عليه التوجه إلى كاونتر تسليم الحقائب.

 

اختيار المقعد

ويمكن للراكب أيضًا اختيار مقعده المفضل بنفسه من خلال خريطة المقاعد بناء على درجة الحجز واختيار المقاعد.

وناشدت مصر للطيران المسافرين عن اضطرارها في بعض الأحيان إلى تغيير المقعد المحجوز لدواعي السلامة وتبعا" لظروف تشغيل الرحلة​​​.

 

بطاقة الصعود

ادخل إلى موقع مصر للطيران ​egyptair.com من خلال الموبايل واختار خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in ) وسوف تستلم بطاقة الصعود على الموبايل بعد الانتهاء.

وتتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

 

ويمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص بتسليم الأمتعة قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

الجريدة الرسمية