تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب "الاتحاد" معقل السيتي مساء اليوم الأربعاء مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، من مرحلة الدوري، لهذا الموسم من دوري الأبطال.

ويأمل النجم عمر مرموش في المشاركة أساسيا في مباراة اليوم ضد جالطة سراي، خاصة عقب تألقه أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي بعدما افتتح أهداف اللقاء بالدقيقة السادسة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.



ويدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة وهو يمتلك 13 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر، في حين أن جالطة سراي لديه 10 نقاط في المركز السابع عشر.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام جالطة سراي التركي، مع فارق كبير في الأهداف مقارنة بأقرب منافسيه، من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويشارك 36 فريقًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026 للموسم الثاني علي التوالي بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

