الغرفة التجارية بدمياط تصعد أزمة قطاع البقالة إلى وزير التموين

​​عقد  محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اجتماعًا موسعًا مساء أمس مع أعضاء شعبة البقالة والجمعية العمومية، وذلك ضمن خطة الغرفة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاعات التجارية المختلفة وبحث سبل تطوير الأداء وتذليل العقبات التي تواجه التجار.

 

رصد التحديات الميدانية

​شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول أبرز المشكلات والتحديات التي تعوق عمل الجمعية العمومية وتؤثر مباشرة في استقرار قطاع البقالة في المحافظة. كما تم استعراض مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بمنظومة العمل اليومية، والبحث في آليات التطوير الضرورية لمواكبة المتطلبات الحالية للسوق.

 

دعم كامل ومذكرة تفصيلية للوزير

​من جانبه، شدد  محمد فايد على تقديم الدعم الكامل لمنتسبي الشعبة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الرؤى وترتيب الأولويات لضمان استقرار الأسواق.

​ووجه فايد خلال الاجتماع بضرورة إعداد مذكرة تفصيلية وشاملة تتضمن المعوقات والمقترحات كافة التي طرحها التجار، تمهيدًا لعرضها رسميًّا على الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع المقبل، بهدف إيجاد حلول جذرية تخدم مصلحة التجار والمستهلكين على حد سواء.

 

استقرار السوق كهدف إستراتيجي

​اختتم الاجتماع بالتأكيد على ان الغرفة لن تدخر جهدًا في الدفاع عن مصالح أعضائها، مع الالتزام الكامل بالعمل على استقرار منظومة السلع الأساسية وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للتجار في دمياط.

الجريدة الرسمية