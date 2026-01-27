ميكيسوني وموديست في الصدارة، صفقات أجنبية راحت فلوسها على الأرض في الأهلي (تقرير)

18 حجم الخط

واصل النادي الأهلي صفقاته الأجنبية غير الموفقة على مدار المواسم الأخيرة، خاصة بعد اقتراب رحيل أشرف داري وجراديشار بشكل رسمي عن صفوف الفريق.

ونستعترض في السطور التالية أبرز أرقام أجانب المارد الاحمر في ولاية المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب:

أرقام أبرز الأجانب مع الأهلي (2018–2026)

1. ساليف كوليبالي – مدافع (مالي)

• الانضمام: صيف 2018

• المباريات: 24 مباراة في كل البطولات

• الأهداف: 3 أهداف

• الأداء: مستوى أقل من المتوقع، رحل بعد أشهر قليلة عن النادي. ￼

2. جيرالدو دا كوستا – جناح (أنجولا)

• الانضمام: يناير 2019

• المباريات: 47 مباراة

• الأهداف: 5 أهداف

• الأداء: لم يحقق التأثير المنتظر رغم مشاركته في عدد جيد من المباريات، وتم فسخ العقد لاحقًا.

3. أليو بادجي – مهاجم (السنغال)

• الانضمام: يناير 2020

• المباريات: 23 مباراة

• الأهداف: 4 أهداف

• الأداء: مردود فني غير مرضٍ، تمت إعارته ثم رحيله.

4. والتر بواليا – مهاجم (الكونغو)

• الانضمام: 2021

• المباريات: 31 مباراة

• الأهداف: 5 أهداف

• الأداء: لم يترك بصمة هجومية مؤثرة، وتمت إعارته ورحل لاحقًا.

5. لويس ميكيسوني – جناح (موزمبيق)

• الانضمام: صيف 2021

• المباريات: نحو 38 مباراة

• الأهداف: 6 أهداف، وصنع 5

• الأداء: مستوى غير ثابت، لم يثر إعجاب الجماهير أو الجهاز الفني وتمت إعارته.

6. أحمد القندوسي – لاعب وسط/جناح (الجزائر)

• الانضمام: يناير 2023

• المباريات: 21 مباراة

• الأهداف: 2 أهداف + 3 أسيست

• الأداء: لم يقدم الأداء المنتظر ولم يثبت نفسه في التشكيل الأساسي، ثم تمت إعارته.

7. أنتوني موديست – مهاجم (فرنسا)

• الانضمام: صيف 2023

• المباريات: نحو 31 مباراة

• الأهداف: 6 أهداف + 4 أسيست

• الأداء: رغم تسجيل بعض الأهداف، لم يقدم مساهمة ثابتة وهروب الفريق للأهداف الكبيرة، مما أدى إلى عدم تجديد عقده ورحيله في 2024.



نيجك جراديشار (مهاجم — سلوفينيا)

انضم للأهلي: يناير 2025 قادمًا من فيهيرفار المجري بعقد طويل الأمد.

مجموع مشاركاته في كل البطولات

• عدد المباريات: 62 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات.

• عدد الأهداف: 19 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.