شهدت أغلب المحافظات حالة من العواصف الترابية التي تعرقل حركة القيادة على الطرق، ويجب التزام السائقين بإجراءات وقائية تقلل من مخاطر الحوادث الناتجة عن تدني مستوى الرؤية وانزلاق السيارات، من أجل الوصول بسلامة خاصة في فترات الليل.

ونرصد في التقرير التالي العديد من النصائح تشمل أهم خطوات القيادة الآمنة أثناء العاصفة الترابية للحفاظ على سلامة قائدي السيارات وهي ما يلي:

خفض السرعة تدريجيًا بما يتناسب مع مستوى الرؤية، وتجنب التوقف المفاجئ.

تشغيل الأضواء الأمامية وأضواء الضباب لتحسين الرؤية وتنبيه المركبات الأخرى.

ترك مسافة أمان كافية بين المركبات تحسبًا لأي طارئ.

إغلاق نوافذ السيارة وتشغيل التكييف الداخلي لمنع دخول الأتربة.

تجنب التجاوز أو تغيير المسار المفاجئ خاصة على الطرق السريعة.

في حال انعدام الرؤية تمامًا يُنصح بالخروج الآمن من الطريق إن أمكن، وإيقاف المركبة في مكان بعيد عن حركة السير مع تشغيل إشارات التحذير.

وشددت الجهات المختصة على أهمية متابعة النشرات الجوية قبل السفر، داعية السائقين إلى تأجيل الرحلات غير الضرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

