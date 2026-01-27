18 حجم الخط

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة نصف الأوليمبي بنادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة، إلى جانب افتتاح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بالمحافظات.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط الصالة المغطاة والمدينة الشبابية (1)، للاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة، ومتابعة جاهزية المنشآت لاستقبال الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

أشرف صبحي ومحافظ دمياط يفتتحان أعمال تطوير ناديي المستقبل ورأس البر

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية، بما يواكب المعايير الحديثة، ويسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتقديم خدمات رياضية متكاملة للشباب والنشء.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن افتتاح صالات الألعاب وحمامات السباحة يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الرياضة، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المنشآت لخدمة أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن هذه الافتتاحات تمثل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية بالمحافظة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب، ودعم الأنشطة الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة لدعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وأشار محافظ دمياط إلى أن تطوير المنشآت الرياضية يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتوفير منافذ حضارية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يحقق التنمية المستدامة.

أشرف صبحي ومحافظ دمياط يتفقدان اختبارات «كابيتانو مصر»

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، فعاليات اختبارات الموسم الرابع من مشروع «كابيتانو مصر 2026»، والتي تُقام بالقرية الأوليمبية بدمياط، ضمن جولته التفقدية بمحافظة دمياط، لمتابعة المشروعات القومية والأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

ويُعد مشروع «كابيتانو مصر 2026» أكبر منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل ورعاية المواهب الكروية في مصر، مستهدفًا الفئة العمرية من مواليد 2011 و2012، حيث يركز الموسم الرابع على المحافظات الحدودية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء "شمال سيناء، البحر الأحمر، الفيوم، السويس، الوادي الجديد، مطروح، ودمياط"، بهدف إعداد جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية وفق أحدث الأساليب العلمية والتدريبية المعتمدة عالميًا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع «كابيتانو مصر» يُعد أحد أهم المشروعات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الموسم الرابع للمشروع يشهد اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية، في إطار تحقيق العدالة في اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمام جميع أبناء المحافظات للمشاركة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تنفيذ اختبارات المشروع وفق معايير علمية دقيقة وبمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين، لضمان اختيار العناصر المتميزة وصقل مهاراتهم بدنيًا وفنيًا، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

