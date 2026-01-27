18 حجم الخط

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، فعاليات اختبارات الموسم الرابع من مشروع «كابيتانو مصر 2026»، والتي تُقام بالقرية الأوليمبية بدمياط، ضمن جولته التفقدية بمحافظة دمياط، لمتابعة المشروعات القومية والأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ويُعد مشروع «كابيتانو مصر 2026» أكبر منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل ورعاية المواهب الكروية في مصر، مستهدفًا الفئة العمرية من مواليد 2011 و2012، حيث يركز الموسم الرابع على المحافظات الحدودية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء "شمال سيناء، البحر الأحمر، الفيوم، السويس، الوادي الجديد، مطروح، ودمياط"، بهدف إعداد جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية وفق أحدث الأساليب العلمية والتدريبية المعتمدة عالميًا.

أشرف صبحي ومحافظ دمياط يتفقدان اختبارات «كابيتانو مصر 2026»

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع «كابيتانو مصر» يُعد أحد أهم المشروعات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الموسم الرابع للمشروع يشهد اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية، في إطار تحقيق العدالة في اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمام جميع أبناء المحافظات للمشاركة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تنفيذ اختبارات المشروع وفق معايير علمية دقيقة وبمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين، لضمان اختيار العناصر المتميزة وصقل مهاراتهم بدنيًا وفنيًا، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

أشرف صبحي ومحافظ دمياط يتفقدان اختبارات «كابيتانو مصر 2026»

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم الرياضة المصرية، وتحويل مشروع «كابيتانو مصر» إلى منظومة احترافية متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروع «كابيتانو مصر» بالمحافظة، مؤكدًا أن استضافة القرية الأوليمبية بدمياط لاختبارات المشروع يعكس ما تتمتع به المحافظة من بنية تحتية رياضية متميزة.

وأوضح محافظ دمياط أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لإبراز مواهبهم الكروية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنجاح المشروعات القومية التي تستهدف النشء والشباب.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة دمياط صباح اليوم، عقد لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، وافتتاح وحدة الطب الرياضي وتفقد أعمال تطوير سيتي كلوب ومركز شباب الإستاد، كما افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدوي، وشهد ختام النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة بمركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة وفعاليات برامج «مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية (نشء وشباب) والمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» للأيتام، ومراكز تدريب كرة القدم للفتيات تحت شعار: «ألف بنت.. ألف حلم»، وعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع القوى الشبابية بمركز الابتكار الشبابي والتعلّم بدمياط الجديدة، وتفقد أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر.



أشرف صبحي ومحافظ دمياط يتفقدان أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بمدينة رأس البر، وذلك في ختام زيارته للمحافظة اليوم، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتقع المدينة الشبابية على مساحة 10,904 مترًا مربعًا، وتضم عددًا من المرافق المتكاملة التي تخدم النزلاء والزوار، من بينها مبنى إقامة فندقية مجهز لاستيعاب 246 فردًا، ومسجد، وحمام سباحة، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي، وملعب «أكليرك» متعدد الأغراض، وملعبين لرياضة البادل الحديثة، فضلًا عن مبنى خدمات خاص بالملاعب، ومناطق ترفيهية وخدمية متنوعة.

أشرف صبحي ومحافظ دمياط يتفقدان أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

وخلال جولته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المدينة الشبابية برأس البر تُعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الوزارة، لما تمثله من أهمية في دعم السياحة الرياضية، وتوفير بيئة مثالية لاستضافة المعسكرات والفعاليات الشبابية والرياضية على مدار العام. وأشار إلى أن تطوير المدينة يسير وفق خطة زمنية محددة، تضمن الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وبأعلى معدلات الجودة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، بما يتوافق مع معايير الاستدامة وجودة الخدمات، لافتًا إلى أن المدينة ستسهم في تنشيط الحركة السياحية بمدينة رأس البر، خاصة خلال فصل الصيف، إلى جانب دورها المجتمعي المهم في احتضان البرامج والأنشطة الموجهة للشباب.

أشرف صبحي ومحافظ دمياط يتفقدان أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية.

