ترامب وصفها بالتاريخية، تضارب الأرقام حول عدد الضحايا الأمريكيين جراء العاصفة الشتوية

تضاربت الأرقام حول حصيلة عدد الضحايا الأمريكيين جراء العاصفة الشتوية الشديدة التي تجتاح الولايات المتحدة؛ حيث ذكرت وكالة "برس نيوز" ارتفاع عدد الضحايا إلى ما لا يقل عن 13 شخصا، فيما أكدت جريدة "ذا جارديان" البريطانية أن عدد الضحايا لا يقل عن 11 شخصا، بينما حدد قناة "فوكس نيوز" عدد الضحايا بما لا يقل عن 9 أشخاص.

ونقلت "فوكس نيوز" عن الطبيبة الأمريكية الأردنية الأصل جانيت نشيوات قولها: إن "العاصفة الشتوية تخلق ظروفا تعرض الملايين للخطر".

ومن جهتها، نقلت "ذا جارديان" عن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني قوله إنه "جرى العثور على خمسة أشخاص ميتين خارج المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

انقطاع الكهرباء عن 847 ألف منزل

وبحسب وكالة "رويترز"، ظل أكثر من 847 ألف منزل ومنشأة تجارية بدون كهرباء حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد.

وأعادت بعض الولايات الخدمة خلال النهار، مما قلل عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ في وقت سابق أكثر من 950 ألفا.

ومن بين المنشآت الأكثر تضررا شركة "ناشفيل إلكتريك سيرفيس" للخدمات الكهربائية في ولاية تينيسي حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 185 ألفا من أصل عملائها البالغ عددهم 463 ألف و455 عميلا، وشركة "إنتيرجي" التي انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 145 ألفا من عملائها البالغ عددهم 3.05 مليون عميل في أنحاء الولايات المتحدة.

ترامب يصف العاضفة بالتاريخية

والسبت، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصفة بأنها "تاريخية"، ووافق على إعلان حالة الطوارئ الاتحادية في أكثر من عشر ولايات معظمها في الجنوب الأوسط.

وقالت شركة "ناشفيل إلكتريك سيرفيس" في منشور على منصة "إكس": سيستمر عمال الصيانة في العمل طوال الليل ولن نتوقف حتى تعود الكهرباء لجميع العملاء".

محاولات لإعادة فتح الطرق

إلى ذلك، أفاد مسئولون في ولاية ميشيجان الأمريكية بأن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل جاهدة لإعادة فتح طريق حيوي شهد حادث اصطدام متسلسل ضخم، انخرطت فيه أكثر من 100 سيارة وشاحنة، في ظل عاصفة ثلجية قوية.

وقالت شرطة ولاية ميشيجان، إنه جرى الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.

تحذيرات من ظروف مناخية خطيرة

وحث المسئولون سائقي السيارات على عدم السرعة في ظل ظروف مناخية "خطيرة"، مع تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى سالب 22 درجة مئوية في الولاية الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35.5 سنتيمترا في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيجان.

