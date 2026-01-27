ارتبط اسمه بالأهلي، تعثر انتقال دياباتيه إلى الشارقة الإماراتي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن توقف مفاوضات انتقال إبراهيم دياباتيه، مهاجم فريق جايس السويدي، إلى نادي الشارقة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تعثر الصفقة يكبد نادي جايس خسائر مالية كبيرة

وأوضحت صحيفة إكسبريسن السويدية أن الصفقة لم تتم بسبب عدم توصل ناديي جايس والشارقة إلى اتفاق نهائي، ما سيكبد النادي السويدي خسائر تزيد على مليوني دولار، في الوقت الذي بدأ فيه الشارقة البحث عن بديل لمهاجمه المنتظر.

دياباتيه هدف أوروبي وعربي

وكانت شبكة سكاي سبورتس أكدت أن دياباتيه، هداف الدوري السويدي الموسم الماضي، كان قريبًا من الانتقال إلى الشارقة بعد استهدافه من قبل ليستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب ارتباط اسمه بالانتقال إلى الأهلي المصري.

أداء دياباتيه مع جايس

يذكر أن المهاجم الإيفواري البالغ 26 عامًا، انتقل إلى جايس الشتاء الماضي قادمًا من فريق فاستيراس، وشارك مع الفريق في 33 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى، ما جعله أحد أبرز المهاجمين في الدوري السويدي خلال الموسم الأخير.

جايس السويدي يكشف حقيقة تلقي عرض رسمي من الأهلي لضم إبراهيم دياباتيه

فيما كشف ماجنوس سكولدمارك، المدير الرياضي لنادي جايس السويدي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جايس السويدي ينفي تلقي طلب الأهلي ضم إبراهيم دياباتيه

ونقلت صحيفة «Göteborgs-Posten» السويدية تصريحات سكولدمارك، الذي أكد خلالها عدم صحة ما تردد في هذا الشأن، مشددا على أن نادي جايس لم يتلقَ أي عرض رسمي لضم اللاعب، سواء من الأهلي أو من أي نادي أخر، بعد نهاية الموسم في السويد.

وقال المدير الرياضي لنادي جايس: لا صحة لهذه التقارير والعناوين التي تم تداولها، ولم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع دياباتيه حتى الآن.

وأضاف أن بعض التقارير خلال الصيف الماضي أشارت إلى اهتمام نادي ليخ بوزنان البولندي باللاعب، إلا أن غالبية الأخبار الأخيرة ربطت اسمه بالانتقال إلى أندية في الشرق الأوسط، دون وجود عروض رسمية.

وأوضح سكولدمارك أن النادي لا يمكنه اتخاذ أي موقف بناء على اتصالات أو حديث من وكلاء لاعبين، مؤكدا أن العروض يجب أن تصل بشكل مباشر من الأندية المعنية، وقائلا: بالنسبة لي، حديث الوكيل عن اهتمام محتمل ليس عرضًا، ولن أتعامل معه على هذا الأساس، العرض الحقيقي يجب أن يكون رسميًا ومباشرًا من النادي، وهذا لم يحدث في هذه الحالة.

وأشار إلى أن هناك بعض الاستفسارات التي وصفها بـالأكثر جدية من أندية أخرى، مؤكدًا أن الصورة ستتضح خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.