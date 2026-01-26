الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

الشهر العقارى يفوز بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية

وزير العدل
وزير العدل
 فاز قطاع الشهر العقارى والتوثيق بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، في احتفالية أقيمت لذلك نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. 

 

 وذلك تحت رعاية  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قام بتسليم الجوائز لرؤساء مكاتب التوثيق الثلاثة الفائزة، وهم: 

 

فرع توثيق الإسكندرية المميز الذي فاز بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني فرع توثيق نادي جزيره الورد بالمنصورة، وبالمركز الثالث فرع تيفولي دوم بالاسكندريه.

 

وذلك في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل.

التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتوره رانيا المشاط الشهر العقاري المستشار عدنان فنجري وزير العدل

الجريدة الرسمية