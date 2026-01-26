الشهر العقارى يفوز بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية

18 حجم الخط

فاز قطاع الشهر العقارى والتوثيق بجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، في احتفالية أقيمت لذلك نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وذلك تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قام بتسليم الجوائز لرؤساء مكاتب التوثيق الثلاثة الفائزة، وهم:

فرع توثيق الإسكندرية المميز الذي فاز بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني فرع توثيق نادي جزيره الورد بالمنصورة، وبالمركز الثالث فرع تيفولي دوم بالاسكندريه.

وذلك في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل.

