ارتفاع كبير في اليوريا العادي وانخفاض النترات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22668 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 934 جنيها.

النطاق السعري: من 13500  إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12630 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 648 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19191 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 728 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24321 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 263 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12806 جنيهات للطن.

التغيير: ارتفاع 1180 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية