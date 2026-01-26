الدفاع السورية تعلن تفكيك عبوات ناسفة شرق حلب

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع السورية تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعتها قوات سوريا الديمقراطية قسد في منطقتي قرة قوزاك وصرين شرق محافظة حلب.

قسد: اشتباكات بين قواتنا والجيش السوري جنوب شرق كوباني

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوع اشتباكات بين قواتها وقوات الحكومة السورية في منطقة جنوب شرق عين العرب (كوباني)، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الخسائر أو تطورات الوضع الميداني.

الدفاع السورية: قسد أطلقت 25 طائرة مسيرة استهدفت منازل الأهالي والطرقات

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع السورية: إن تنظيم قسد أطلق أكثر من 25 طائرة مسيرة، استهدف بها منازل الأهالي والطرقات في عدد من المناطق، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

قائد قسد: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع الحكومة السورية

أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الإثنين، أن قنوات الحوار والمفاوضات لا تزال مستمرة مع الحكومة السورية.

وقال عبدي، في مقابلة مع وكالة (روناهي) الكردية: "نحن مستعدون لتطبيق اتفاق 18 ديسمبر مع دمشق خلال الفترة القصيرة القادمة".

كما ذكر أن قنوات الحوار والمفاوضات لا تزال مفتوحة، وأن المفاوضات مستمرة مع الحكومة السورية برعاية دولية، مؤكدا أنه "لو تم فرض شروط غير مقبولة علينا سنحتج على هذه المساعي".

وبين أن "اتفاقية وقف إطلاق النار الحالية جاءت برعاية أميركية"، مؤكدا أن "كل الأطراف تريد حلولا سياسية بعيدا عن العسكرة، وهناك نتائج إيجابية".

وأشار إلى أن "هناك مساعي دولية للتهدئة، ونجاحها يعتمد على دمشق وتنفيذها لرغباتنا"، معتبرا أن "الولايات المتحدة بكل مؤسساتها السياسية والعسكرية مشاركة في هذه المفاوضات، إضافة إلى ماكرون (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)".

وفيما يتعلق بالاندماج، أوضح أن الحوار مستمر مع دمشق، وأن هناك تفاصيل أخرى ستتم مناقشتها، مشيرا إلى أنه "بعد انقضاء هذه المهلة سيتم خطو خطوات جدية نحو الاندماج".

وتابع: "اقترحنا أسماء لتولي منصب مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، ولا توجد قائمة متفق عليها بعد".

وكان الجيش السوري قال في بيان أمس الأحد: ندرس خياراتنا الميدانية للرد على خروقات قسد.

وأضاف الجيش السوري في بيانه: قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا.

وفي وقت سابق ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري، في بيان صادر عنها، أنه تم فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب مخصصين لإدخال المساعدات الإغاثية والحالات الإنسانية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن هيئة العمليات، بأن الممر الأول سيكون بالتنسيق مع محافظة الحسكة على طريق الرقة – الحسكة بالقرب من قرية تل بارود.

وأضافت ساناة أن الممر الثاني سيكون بالتنسيق مع محافظة حلب، عبر مفرق عين العرب على طريق M4 قرب قرية نور علي.

