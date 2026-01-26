الدفاع السورية: إسقاط مسيّرات تابعة لـ قسد في مناطق محيطة بعين العرب

18 حجم الخط

سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة حاولت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” استهداف مناطق في محيط مدينة عين العرب شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوزارة أن العملية تمت بنجاح دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في المناطق المستهدفة، مشددة على قدرة الجيش السوري على التصدي لأي تهديدات أو هجمات على الأراضي السورية.

التصعيد الأخير في شمال شرقي سوريا بين قوات الشرع وقسد

وجاء هذا الإعلان في ظل تزايد التوترات بين قوات أحمد الشرع وقوات قسد، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر محاولات تسلل أو استهداف لمناطق استراتيجية، ما دفع الجيش لتعزيز الانتشار والدوريات الجوية والأرضية لضمان حماية المدنيين والمواقع الحيوية.

رسائل استراتيجية وتحذيرات من الدفاع السورية لـ قسد

وحذرت وزارة الدفاع السورية من أي محاولات مستقبلية لاستهداف المدن والمناطق الآمنة، مؤكدة أن أي هجوم سيُقابل بـ رد مباشر وحاسم، وأن القوات المسلحة جاهزة للتعامل مع أي تهديد يحاول تقويض الأمن والاستقرار في شمال شرقي البلاد.

خلفية الوضع الأمني في محيط عين العرب

وتعد مدينة عين العرب من المناطق الحساسة شمال شرق سوريا، حيث تتقاطع فيها المصالح العسكرية والسياسية بين الحكومة السورية وقوات قسد، إضافة إلى وجود تحركات لقوى إقليمية ودولية في محيط المنطقة. ويُنظر إلى هذه الحوادث كجزء من الجهود المستمرة للجيش السوري لضبط الأمن ومواجهة أي تهديد إرهابي أو عسكري.

