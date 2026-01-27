رئيس هيئة تنشيط السياحة يبحث مع منظمي الرحلات سبل زيادة حركة الطيران

18 حجم الخط

عقد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، عددًا من الاجتماعات المهنية مع مسئولي مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران الدولية والإسبانية على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، الذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد.



مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات ولاسيما من السوق الإسباني وخاصة في ظل الطلب المتزايد على زيارة المقصد السياحي المصري.

كما قام مسئولو هذه الشركات باستعراض حجم أعمالهم في السوق المصري، والاتفاق على تنظيم حملات تسويقية مشتركة ورحلات تعريفية وقوافل سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق الإسباني بصورة أكبر وتعريف السائحين الإسبان بالوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد المصري وأنه لا يقتصر على منتج السياحة الثقافية الذي يفضله السائح الإسباني مما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب متنوعة.

وخلال اللقاء مع مسئولي مجموعة TUI تم بحث الفرص المستقبلية لتوسيع أعمال المجموعة في مصر بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة للمقصد المصري.

زيادة عدد رحلات الطيران إلي المقاصد السياحية المصرية

كما أشار مسئولو شركة CLUB Cinco Estrellas إلى اعتزام الشركة زيادة رحلاتها خلال عام 2027 إلى المقصد السياحي المصري، وتسيير رحلات طيران أخرى بجانب المقاصد الثقافية الكلاسيكية مثل مدينة العلمين الجديدة والإسكندرية.

وخلال اللقاء مع مسئولي شركة Explora، وشركة الطيران الإسبانية Vueling، وشركة الطيرانIBERIA Express، تم الإشارة إلى اعتزامهم زيادة تسيير رحلات سياحية إلى المقصد المصري.

كما تم خلال اللقاء مع مسئولي شركة Travelzoo الأمريكية بحث سبل التعاون المستقبلي للترويج للمقصد المصري، بالإضافة إلى استعراض نتائج الحملة الإعلانية للترويج للوجهات السياحية المصرية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.