CNN: الولايات المتحدة تخطط لإنشاء موطئ قدم لوكالة المخابرات المركزية في فنزويلا

كشفت شبكة «CNN» الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس خططًا لإنشاء موطئ قدم استخباراتي لوكالة المخابرات المركزية (CIA) داخل فنزويلا، وذلك في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما نقلته الشبكة عن مصادر مطلعة.

تحركات استخباراتية أمريكية لمواكبة المرحلة الجديدة في المشهد الفنزويلي

وبحسب التقرير، فإن واشنطن ترى أن التطورات الأخيرة في فنزويلا تفرض إعادة تقييم شاملة للوجود الاستخباراتي الأمريكي، بما يتيح متابعة الأوضاع الداخلية عن كثب، ورصد موازين القوى داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل حالة الغموض السياسي والأمني التي تشهدها البلاد.

أهداف أمنية وسياسية أمريكية تتجاوز جمع المعلومات التقليدية في فنزويلا

وأوضحت «سي إن إن» أن الخطط الأمريكية لا تقتصر على جمع المعلومات الاستخباراتية فحسب، بل تشمل أيضًا دعم صناع القرار في واشنطن بتقديرات دقيقة حول مستقبل الحكم في فنزويلا، وإمكانية حدوث انتقال سياسي، إضافة إلى تقييم المخاطر الإقليمية المحتملة.

مخاوف من تداعيات إقليمية وتحركات قوى دولية منافسة

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تحركات قوى دولية أخرى داخل فنزويلا، في مقدمتها روسيا والصين، معتبرة أن أي فراغ سياسي أو أمني قد يفتح المجال أمام نفوذ متزايد لتلك الأطراف، ما يمنح البعد الاستخباراتي أهمية استراتيجية مضاعفة.

تطور يعكس حساسية المرحلة المقبلة في أمريكا اللاتينية

وتأتي هذه الخطط – وفق «سي إن إن» – في وقت تشهد فيه أمريكا اللاتينية تحولات سياسية متسارعة، ما يجعل فنزويلا نقطة ارتكاز رئيسية في الحسابات الأميركية، سواء من منظور الأمن القومي أو النفوذ الإقليمي.

في وقت سابق، أكدت الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، أن الشعب الفنزويلي لا يقبل تلقي أوامر من أي جهة خارجية، واصفة تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها "مسيئة وغير لائقة".

وجاء ذلك ردًّا على تصريحات بيسنت التي قال فيها إن حكومته ستدير بيع النفط و"موارد أخرى" تابعة لفنزويلا، وهو ما رفضته رودريجيز بشدة خلال فعالية رسمية خُصصت لمناقشة إصلاح قانون المحروقات.

