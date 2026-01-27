رودريجيز: تصريحات سكوت بيسنت غير لائقة وشعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي

18 حجم الخط

أكدت الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، أن الشعب الفنزويلي لا يقبل تلقي أوامر من أي جهة خارجية، واصفة تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها "مسيئة وغير لائقة".



وجاء ذلك ردًّا على تصريحات بيسنت التي قال فيها إن حكومته ستدير بيع النفط و"موارد أخرى" تابعة لفنزويلا، وهو ما رفضته رودريجيز بشدة خلال فعالية رسمية خُصصت لمناقشة إصلاح قانون المحروقات.



وقالت رودريجيز: "وزير الخزانة الأمريكي أدلى بتصريحات غير لائقة ومسيئة، ويجب أن أرد عليها: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي. للشعب الفنزويلي حكومة، وهذه الحكومة تطيع الشعب (…) ولا يوجد لدينا أي طرف خارجي آخر نطيعه".



وفي الوقت نفسه، شددت المسؤولة الفنزويلية على استعداد بلادها لإقامة علاقات قائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة، قائلة: "نحن لا نخاف، ولا نخشى أيضًا إقامة علاقات احترام مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون علاقات قائمة على احترام الشرعية الدولية، والبعد الإنساني، والعلاقات بين الشعوب، وكرامة وتاريخ فنزويلا".

وفي 3 يناير، شنَّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

