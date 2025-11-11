الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
خارج الحدود

روسيا: نبني علاقة مع سوريا بعيدا عن اتفاقاتها مع أمريكا

أوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تبني علاقاتها مع سوريا الجديدة، بغض النظر عن الاتفاقات التي توصلت إليها السلطات السورية مع الإدارة الأمريكية مؤخرًا.

روسيا تبني علاقاتها مع سوريا الجديدة بعيدا عن علاقاتها بترامب 

وردًا على سؤال حول احتمال ظهور صعوبات في الحوار بين روسيا وسوريا عقب لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال بيسكوف: "لا أعتقد أن هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض".

كما تابع أن روسيا تبني علاقات مع القيادة السورية الجديدة، خصوصا بعد زيارة الشرع الأخيرة إلى موسكو.

ورأى أن الزيارة كانت مثمرة وناجحة، والمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت مطولة جدًا.

 

المسار الثنائي بين روسيا وسوريا تطورا مستقلا

وأعرب الناطق باسم الكرملين عن أمله في أن يشهد المسار الثنائي بين روسيا وسوريا تطورا مستقلا.


جاء ذلك بعدما أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.

وأشار مكتب الرئاسة السورية إلى أن الطرفين ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء الثنائي في واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا مع الإبقاء على حظر التعاملات السورية مع روسيا وإيران.

