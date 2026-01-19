في اتصال هاتفي، الشرع وترامب يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

18 حجم الخط

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحثا تطورات الأوضاع في سوريا.

الشرع وترامب يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

وجاء في بيان الرئاسة السورية، أن الشرع وترامب، أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وشدد الجانبان في المحادثة الهاتفية، على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية كما اتفقا الطرفان على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وإنهاء تهديداته.

اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقسد

وأعرب الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية منح سوريا فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

ويأتي هذا الاتصال بعد يوم من توقيع الشرع، اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يقضي بوقف شامل لإطلاق النار واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية، ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية، وبسط سيادة الدولة على مناطق شمال وشرق البلاد، ما لقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، خاصة بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدها شمال شرق سوريا مؤخرا.

وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" بعد اشتباكات عنيفة اندلعت منذ يوم السبت الماضي بين الجيش السوري و"قسد"، فور بدء تنفيذ الاتفاق الأولي الذي يقضي بانسحاب الأخيرة من مناطق غرب نهر الفرات وإعادة انتشارها.

