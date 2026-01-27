محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة (صور)

18 حجم الخط

وضع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر مركز تدريب الشرطة بمدينة كفر الشيخ، تخليدًا للذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية، بحضور اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن عدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

محافظ كفرالشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

شهدت المراسم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعزف موسيقى «سلام الشهيد»، تكريمًا لتضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لحماية أمن الوطن واستقراره.

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء تامر السمري، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد الوزير – مدير أمن كفرالشيخ، ولجميع الضباط والأفراد العاملين بوزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية، مثمنًا جهودهم في حماية الوطن ودعم مسيرة التنمية، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة والقوات المسلحة، درعًا يحمي الحاضر والمستقبل.

أشاد محافظ كفر الشيخ بالدور البطولي لقوات الشرطة في الحفاظ على الأمن، مؤكدًا أن رجال الشرطة جنبًا إلى جنب مع الجيش المصري يقدمون ملحمة من البطولات في الدفاع عن الوطن ويستحقون كل التقدير والاحترام.

تبادل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعميد أركان حرب علي منصور، نائبًا عن المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني، الدروع التذكارية تقديرًا للجهود الوطنية المبذولة في خدمة الوطن وحماية المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمدينة كفر الشيخ يُعد رمزًا للوفاء والعرفان بتضحيات رجال الأمن البواسل، ويعكس التقدير العميق لتضحياتهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره.

