افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بسيدي غازي بكفر الشيخ (صور)

افتتح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة سيدي غازي، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ المعرض بالكامل وتحدث مع العارضين عن طبيعة المنتجات وأسعارها، حيث يضم المعرض 11 عارضًا يقدمون مجموعة متكاملة من السلع من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضروات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات، إلى جانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم.

وشدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، والتي تتراوح نسب التخفيض فيها من 10% إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق، مع الالتزام بجودة السلع المعروضة، وتطبيق مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً لتيسير حصول الأهالي على احتياجاتهم.

كما كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن معارض «أهلًا رمضان» تقام بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة الدلتا للسكر، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، ضمن التنسيق المشترك لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وأيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي، وعدد من القيادات التنفيذية.

