بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة زوج دينا علاء لاعبة الجودو المتهم بقتلها

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء لاعبة الجودو بنادى سموحة، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى التي كان مقرر عقدها يوم ٢٤ يناير الجاري.

أولى جلسات محاكمة زوج دينا علاء

حضرت أسرة الراحلة دينا علاء لاعبة الجودو بنادى سموحة، ضحية زوجها، إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية، لحضور فعاليات الجلسة الأولى من محاكمة زوج ابنتهم الراحلة وسط حالة من الحزن والأسى سيطرت على الجميع.

وكانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، أحالت المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وحددت جلسة دور الانعقاد في 24 يناير الجاري لمحاكمة المتهم.

تفاصيل مقتل دينا علاء

وفى وقت سابق، تسلمت نيابة الرمل أول بالاسكندرية، بإشراف المستشار كريم عبد العزيز رئيس النيابة، التقرير الطبى لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية الخاص بالمتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالاسكندرية بإطلاق الرصاص عليها، وكشف التقرير عن سلامة قواه العقلية ومسئوليته التامة عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة أحالت، فى شهر سبتمر الماضى، ملف قضية مقتل "د.ع" لاعبة الجودو بنادى سموحة فى الإسكندرية، والمتهم فيها زوجها بقتلها، إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المتهم، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواه العقلية، ومسئوليته عن أفعاله، وقت ارتكاب الواقعة.



وباشرت نيابة الرمل أول الجزئية بالإسكندرية تحقيقاتها الموسعة فى واقعة مقتل لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها، الذى أطلق عليها أعيرة نارية لتلقى مقتلها فى الحال، ثم أطلق عيارا نارىا على نفسه، وجرى نقله إلى المستشفى ووضعه فى العناية المركزة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

وتلقت النيابة إخطارا من المستشفى يفيد بأن المتهم أتم علاجه عقب خروجه من العناية وأن حالته تسمح بسؤاله، وبناء عليه جرى استدعاء المتهم إلى جلسة تحقيق بسراى النيابة، وجرى نقله تحت حراسة أمنية مشددة، و مواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، واستعجال تقارير الطب الشرعى النهائى، الأدلة الجنائية، والمعمل الكيميائي، وذلك قبل أن تصدر النيابة العامة قرارا لاحقا بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بحادث إطلاق نار ومتوفية بمنطقة جناكليس، دائرة القسم.

وعلى الفور، توجه إلى موقع البلاغ القيادات الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول.

وتبين من الفحص وجود جثة الزوجة مسجاة بأرضية الشقة ترتدى كامل ملابسها، ووجود زوجها مصاب بطلق نارى، وعثر على طبنجة بمسرح الجريمة.



وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بعدد 3 طلقات نارية، لها فتحات دخول وخروج، وآثار حرق مما يرجح إطلاقها من مسافة قصيرة، فيما توصلت التحريات المبدئية إلى وجود خلافات بين الزوجين، وتبين أن المتوفية تركت وراءها طفلين.

تمكن خبراء الأدلة الجنائية من جمع فوارغ الطلقات من مسرح الحادث، ورفع البصمات، إنفاذا لأمر النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان من جيران المجنى عليها، الذين أكدوا جميعا على حسن سمعتها وسيرتها الطيبة،وأنها تسخر حياتها لرعاية طفليها التوأم، فيما قرروا أن الواقعة حدثت يوم الجمعة، وأنهم فوجئوا بصوت الرصاص عقب صلاة الجمعة مباشرة.

فيما أوضح أحد الشهود، أنه سمع صوت شجار من شقة المجني عليها صباحا قبل صلاة الجمعة، وعقب انتهاء وقت الصلاة سمع صوت صراخ وبكاء الأطفال، ينبعث من شقة جارهم، ثم صوت إطلاق نار.

وأضاف الشاهد أنه جرى على الفور إلى شقة المجنى عليها وطرق الباب، فقام أحد الطفلين بفتح الباب، بينما كان شقيقه فى حالة صدمة وبكاء متواصل.

ليفاجئ بوجود بركة من الدماء بأرضية الشقة، ووجود جثة المجنى عليها متوفية، كما وجد الزوج بجوارها مصابا وبه جرح ينزف.

وعلى الفور اتصلت بشرطة النجدة، ثم جاء شقيق وأسرة المجني عليها إلى مسرح الحادث.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليها، عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحها، وتم تسليم الجثمان إلى أسرتها، وجرى تشيع جنازتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.