تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو في الإسكندرية لـ الثلاثاء المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم " ش.ع.م" المتهم بقتل زوجته المجني عليها " د.ع. ال" لاعبة الجودو بنادى سموحة إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال محاكمته.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بيقام المتهم بالتعدي على زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهما بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها " د.ع.ال" لاعبة جودو، بأن بيت النية على قتلها فاستهل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم، وراحت المحني عليها تحسه على تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فأطبق بكلتا يديه بعنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلى شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصراخاتها، ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثة إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

