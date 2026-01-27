بدء التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة نصف الآلي بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة الخارجة نصف الآلي، وذلك عقب التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط بالداخلة، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة؛ استعدادًا لافتتاحهما الرسمي عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذها جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأشار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح صحية وآمنة بطاقة ذبح تصل إلى ١٠: ١٥ رأس/الساعة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

وذكر أن المشروع يأتي استكمالًا لإجراءات بدء التشغيل التجريبي لعدد من المجازر بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية.

مجزر موط نصف الآلي بالداخلة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزرة موط نصف الآلي بمدينة الداخلة، عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذها جهاز تعمير الوادي الجديد، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري.

وأوضح الزملوط، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح ولحوم صحية وآمنة بطاقة ذبح تصل إلى ١٠: ١٥ رأس/ الساعة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة خلال أيام قليلة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

