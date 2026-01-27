ندوة بالوادي الجديد عن أهمية المشروعات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة

18 حجم الخط

شهد مركز التنمية الشبابية بالخارجة في محافظة الوادي الجديد، ندوة توعوية بعنوان "المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى"، وذلك في إطار جهود المجلس القومي للسكان لتفعيل محور دعم دور المرأة بالاستراتيجية القومية للسكان، وتعزيز مشاركتهن في التنمية الاقتصادية.

حاضر في الندوة الدكتورة عبير متولي رئيس المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، وإسماعيل عبد الغافر مسئول المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة المهندس محمود سبع مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالوادي الجديد.

تناولت الندوة أهمية المشروعات الصغيرة كمدخل أساسي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، مع شرح مبسط لخطوات إعداد دراسة الجدوى، والتعريف بالخدمات التمويلية والفنية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم رواد الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وتطرقت الندوة إلي أهداف هذه المشروعات من توفير فرص عمل حقيقية، وتقديم قروض ميسّرة، وتطوير قدرات المرأة الريفية والحضرية، من خلال تدريبها على مهارات الحياة الأساسية، ومهارات الإنتاج الحرفي والغذائي، وربطها بمبادرات تنموية ومجتمعية.

مشروعات التمكين الاقتصادي

وتعتبر مشروعات التمكين الاقتصادي، هي قروض ميسّرة تُمنح للسيدات والفتيات، بنسبة مصروفات إدارية لا تتجاوز 5% من إجمالي المبلغ المصروف، ويتم تقديمها على هيئة أصول إنتاجية، لدعم المشروعات الصغيرة المنزلية أو الحرفية، وذلك في مجالات مثل: الإنتاج الغذائي والريفي، الحرف اليدوية والصناعات المنزلية، التدريب على مهارات الحياة والإدارة، مبادرات سكانية وتنموية تستهدف تمكين المرأة.

وفي ختام الندوة، تم تسليم شهادات تقدير للمشاركات تقديرًا لحرصهن على الاستفادة من فعاليات الندوة، ودعمًا لاستمرار مشاركتهن في الأنشطة التنموية، وذلك تحت رعاية محافظ الوادي الجديد.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص المجلس على نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المرأة على إقامة مشروعاتها الخاصة.

ويؤكد المجلس القومي للسكان استمراره في تنفيذ الأنشطة التوعوية والتنموية التي تستهدف رفع وعي المرأة والفتاة، ودعم مشاركتهن الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

