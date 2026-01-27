تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ غدا

18 حجم الخط

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ أنه سيم قطع التيار الكهربائي غدا الأربعاء بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال بيان لها أكدت فيه أنه إيماء إلى الإشارة الواردة إلينا من قطاع كهرباء كفر الشيخ بشأن طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بفصل محول رقم (1) من محطة محولات كفر الشيخ.

نحيط علم المواطنين بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 28/1/2026 من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 8:00 صباحا.

المناطق المتأثرة بالفصل كالتالي:

مستشفى الصدر - مستشفى الجلدية _مستشفى الحميات - عمارات بنك الإسكان أمام مستشفى الصدر - أول إبراهيم المغازي - منطقة مصباح أمام الاستاد - الزهور - الغاز - الرصف - المرور - السكرتير العام - المركز - المحافظة - استراحة المحافظ - فرع البنك الأهلي بنقابة المهندسين - منطقة الاستاد - عمارات الأوقاف أمام الاستاد - عمارات المهندسين امام المركز - نادي سيتي - السنترال - المحكمة - الشرق للتأمين - برج الشرطة - التربية والتعليم - محطة المياه بدوران النصر - منطقة ال ٤٧ عمارة أمام تقسيم الشرطة -منطقة الزهيري بالقنطرة - منطقة القنطرة بجوار محطة صرف الزهيري - محطة صرف الزهيري - منطقة الموزع بالقنطرة - منطقة ابو العزم بميت علوان - برج الزراعيين - تقسيم التجاريين - تقسيم القضاة - تقسيم زنطور - محطة مجاري زنطور - مدرسة المنتزة -مستشفى الزهراء - برج بلازا - المستشفى العام - برج الدريني - برج الإسراء - برج الدستور - برج الهدى - برج النور - محطة مجاري 1 - مستشفى الهلال - فرن الهلال الأحمر - مدرسة الشهيد رياض الثانوية - مدرسة الشهيد حمدي الإعدادية - المنطقة السكنية بجوار الشهيد حمدي - منطقة اللوكس - منطقة الحضانة - الكنيسة الإنجيلية - منطقة الـ ٤٧ أمام ميت علوان - منطقة الحساينة بميت علوان - منطقة الغزل القديم - شارع مصنع الغزل - مدرسة على عبد الشكور - مدرسة المتفوقين - منطقة مسجد أبو العزايم - طنطا سكان - عمارات الأوقاف ٥,٦,٤٣ - برج الكوثر - برج الفردوس - بنزينة الوطنية.

إضافة إلى استراحة مدير الأمن - الحمراوي - منطقة الجامع بسخا - منطقة الجبانة - منطقة الجحور - نادي سخا - مركز تحسين الأراضي - مركز الدواجن - المقاولون العرب الخلطة الاسمنتية) - فندق ذا بالم - منطقة البحوث القديم - المحلج - بحوث القطن - بحوث ۱٫۲ بجوار بحوث القطن - المحلج القديم بسخا - برج د وبرج ٢ وبرج ٦ د وبرج ٧ د بسخا - منطقة الصفارة - محطة الصرف بسخا.

