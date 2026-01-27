اختيار 6 جامعات حكومية للمشاركة في مشروع أوروبي لتوظيف مهارات الشباب الرقمية

18 حجم الخط

اختيرت ست جامعات مصرية للمشاركة في مشروع EUSEEDS الإقليمي، المموَّل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Interreg NEXT MED، والذي يهدف الى تعزيز قابلية توظيف الشباب، وتنمية المهارات الرقمية لديهم، ودعم ريادة الأعمال في دول شرق البحر المتوسط.

ويُنفَّذ المشروع في مصر من خلال إنرووت للتنمية، بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية الحكومية، ضمن شراكة إقليمية تضم دول قبرص والأردن ولبنان وفلسطين، بقيادة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، وبمشاركة عدد من الشركاء الأوروبيين.

وسيتم تنفيذ المشروع في عدد من الجامعات المصرية، هي جامعات قناة السويس، الإسكندرية، عين شمس، الأزهر، دمنهور، والمنصورة، حيث ستعمل هذه الجامعات على تطوير مراكز متخصصة لدعم الطلاب والخريجين، وتعزيز مهاراتهم الرقمية وريادة الأعمال، بما يسهم في تحسين فرصهم في سوق العمل.

مبادرات اقليمية لتطوير منظومة التعليم العالي

ويُعد مشروع EUSEEDS أحد أبرز المبادرات الإقليمية المعنية بتطوير منظومة التعليم والتشغيل، بالجامعات الحكومية، وتفعيل مراكز جامعية متخصصة في المهارات الرقمية وقابلية التوظيف وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة الجامعات على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وكانت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية قد أعلنت عن اختيار 24 جامعة من خمس دول هي مصر وقبرص والأردن ولبنان وفلسطين للاستفادة من المشروع، عقب عملية تقييم دقيقة شملت الأثر المتوقع، والقدرات المؤسسية، واستدامة المبادرات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق ذات التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الوكالة أن هذا الاختيار يعكس التزامها بتعزيز تعليم عالٍ شامل ومواكب لمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى بدء العمل الفوري مع الجامعات المختارة لبناء قدراتها وتطوير أنشطتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.