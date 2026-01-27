عميد طب قصر العيني: لدينا خطة عمل للارتقاء بالأداء المؤسسي للكلية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، أن تأهل كلية طب قصر العيني للتصفيات النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملون.

ولفت إلى أن هناك مساعي جادة وخطة عمل داخل الكلية للارتقاء بالأداء المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بهدف الوصول إلى مراكز متقدمة وتحقيق الصدارة في الدورات القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

طب قصر العيني ضمن أفضل عشر كليات حكومية

وأعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن كلية طب قصر العيني جاءت ضمن أفضل عشر كليات حكومية على مستوى الجامعات المصرية، التي تأهلت إلى التصفيات النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي، فئة الكليات الحكومية، وذلك من بين 326 كلية حكومية مرشحة على مستوى الجمهورية، في إنجاز يعكس مكانة الكلية وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.

وجاء هذا التأهل تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في إطار دعم الجامعة المتواصل لتطبيق معايير التميز والجودة، وتعزيز الأداء المؤسسي وفق أحدث النظم الإدارية والتعليمية.

وتوجّه صلاح، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته لجائزة مصر للتميز الحكومي، التي تمثل إحدى الركائز الوطنية لترسيخ ثقافة التميز، ودعم تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحفيز المؤسسات على الارتقاء بمستويات الأداء والجودة، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطن وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تُعد جائزة وطنية مرموقة تُمنح برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز التنافس الإيجابي، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في مختلف مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.