أخبار مصر

100 ألف جنيه جوائز، الأوقاف تعلن شروط التقديم لمسابقة المستشار الفنجري

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري المسمى بـ “نظارة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة” عن انطلاق مسابقة المستشار الفنجري لعام ٢٠٢٦، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة، وفق الخطاب الوارد من المستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي تضمن ما يلي:

جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

أولًا: تخصيص جوائز أصلية بقيمة ٤٠ ألف جنيه
تخصص اللجنة ٤٠ ألف جنيه لمنح جائزتين أصليتين، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ٢٠ ألف جنيه، وذلك في أحد الموضوعين التاليين:
1- في مجال الدعوة  الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد.
2- في مجال  الفقه الإسلامي جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون.
 

ثانيًا: تخصيص جوائز تقديرية بقيمة ٢٠ ألف جنيه

تخصص اللجنة ٢٠ ألف جنيه لمنح جائزتين تقديريتين، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ١٠ ألف  جنيه، وذلك في أحد الموضوعين السابق ذكرهما.

ثالثًا: تخصيص جوائز تشجيعية بقيمة ٤٠ ألف جنيه
تخصص اللجنة ٤٠ ألف جنيه لمنح ٨ جوائز تشجيعية للأبحاث الجيدة غير الفائزة بالجوائز الأصلية أو التقديرية، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ٥٠٠٠ جنيه، وذلك في أحد الموضوعين المحددين للمسابقة.

شروط التقديم للمسابقة

تقديم البحث بموجب إيصال في مكتب رئيس  هيئة قضايا الدولة – ٤٢ شارع جامعة الدول العربية، في موعد أقصاه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.

إعداد البحث في ثلاث نسخ لا يقل عدد صفحاتها عن ٧٠ صفحة ولا يتجاوز ١٥٠ صفحة، مرفقًا معها ثلاث ملخصات تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ صفحة، تتضمن موجزًا شاملًا لعناصر البحث، حيث يخضع الملخص لفحص مبدئي قبل إحالته للتحكيم.

التأكد من أن البحث جديد ومعد خصيصًا للمسابقة، ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تخدم الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة.

عدم قبول أبحاث المشاركين الذين حصلوا على جائزة أصلية خلال السنوات الثلاث السابقة، لإتاحة الفرصة لمشاركين جدد.

منح اللجنة الحق في طباعة أي بحث فائز متى قدرت ذلك، دون أي التزامات مالية تجاه المؤلف.

استرداد الأبحاث غير الفائزة خلال ثلاثة أشهر من إعلان النتائج، وإلا سيتم إتلافها من قبل إدارة الجائزة.

الجريدة الرسمية