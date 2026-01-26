النيابة الإدارية تكرم حفظة القرآن الكريم من أعضائها

18 حجم الخط

شهد المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف فضيلة الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، حفل تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن المشاركات، والذي أقامه نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة النادي.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار خيري معوض، والمستشار باهي الدين محمد علي، والمستشار كمال علي - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

و شرف الحفل كلً من المستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، وفضيلة الدكتور/ علي عمر الفاروق - رئيس القطاع الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن فضيلة الدكتور / نظير عياد - مفتي الجمهورية، والدكتور/ محمود الهوارى - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور/ محمد لطفي - رئيس الإذاعة المصرية، والإذاعي إسماعيل دويدار - رئيس إذاعة القرآن الكريم.

وفي بداية فعاليات اليوم، رحب المستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالحضور، وأكد على استمرار مثل ذلك التكريم من قِبَل النادي كتقليد سنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم من السيدات والسادة عضوات وأعضاء الهيئة وأسرهم.

وفي كلمته أعرب المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته بالتواجد بين كوكبة من العلماء والقامات الدينية المتفردة، وعلى رأسهم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والحضور الكريم من قيادات الهيئة، ورجال الدين والدولة، كما رحب بالحضور من المستشارين وذويهم.

ووجه الشكر للمستشار عبد الرؤوف موسى، على مجهوده الكبير في تنظيم الحفل وخروجه بصورة مشرفة، مثمنًا دور اللجنة الثقافية والعلمية بالنادي برئاسة المستشار الدكتور معتز الهلالي، على إخراج هذا العمل بالصورة المتميزة، مؤكدًا على ضرورة استمرار الاهتمام بمثل هذه المسابقات.

كما ألقى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، كلمة وجه فيها التحية للمستشار محمد الشناوي - رئيس الهيئة، وللحضور الكريم، وأثنى على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم، مؤكدًا على أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون، وأنهى الكلمة بالتعبير عن سعادته بالمشاركة فى مثل تلك الفعاليات مثمنًا دور القضاء المصري والنيابة الإدارية في إثراء العلم والثقافة الدينية والعلمية.

كما شهد الحفل تكريم أسرة المستشارة المغفور لها بإذن الله/ سهام صبري الأنصاري - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية بقنا، والتي وافتها المنيّة إثر حادث تصادم أليم أثناء أدائها لواجبها الوطني في الإشراف على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا ديسمبر الماضي.

وفى ختام الحفل تم إهداء الدروع التذكارية إلى كبار الزوار، أعقبه تسليم الجوائز للفائزين فى المسابقة.

