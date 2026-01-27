الكرة الطائرة، مواجهات قوية اليوم في دوري المرتبط

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ3 من الدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة رجال، للموسم الحالي 2025/2026.

وتلعب مباريات الرجال على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، فيما تقام مباريات فريق المرتبط شباب تحت 15 عاما على صالة إيسترن كومباني.

ويشهد الدور النهائي من دوري المرتبط للكرة الطائرة مشاركة أندية، الأهلي والزمالك وبتروجت وسموحة والطيران وهليوبوليس.

وتقام اليوم الثلاثاء، المباريات التالية:

الطيران X سموحة

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

الزمالك X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

الأهلي X بتروجت

المرتبط - الساعة 12 ظهرًا

الرجال - الساعة 8 مساءً

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري

ومؤخرا توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي رجال، بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، قد شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس السوبر المصري، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، وفوز الأهلي على بتروجت بنتيجة (3-0) أيضا.

وشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

وأقيمت منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.