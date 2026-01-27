التلاعب يكلف رد المبلغ وفوائده، الإدارية العليا تصدر مبدأ قضائيا بإلزام البائع بمواعيد التسليم

18 حجم الخط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا يرسخ لعدم التلاعب بالعقود ومواعيد التسليم، وأقرت المحكمة بأن الالتزام بتسليم المبيع في الميعاد المحدد والمتفق عليه ليس التزامًا ثانويًا أو شكليًا، بل التزام جوهري يقوم عليه العقد.

الالتزام بمواعيد التسليم من شروط العقد

وذكرت المحكمة أنه متى أخلّ البائع بهذا الالتزام،ثبت للمشتري قانونًا حقه في فسخ العقد، مع إلزام البائع بـرد كامل المبلغ المسدد مع استحقاقه للفوائد القانونية التعويض الجابر لكامل الأضرار.

وشددت المحكمة الإدارية العليا، بأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الإخلال لا يمر بلا أثر،ولا يُحمَّل المشتري تبعات تقصير البائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.