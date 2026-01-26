الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حيثيات حكم التعليم المفتوح: الأعلى للجامعات لا يملك استحداث درجات أو شهادات مهنية لم تسمها اللائحة التنفيذية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من اعتبار شهادة التعليم الإلكتروني المدمج شهادة مهنية غير مكافئة للشهادة الأكاديمية، وله حقوق وامتيازات شهادة البكالوريوس.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا  الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة،  في الطعنين رقمي 107718 و108791 لسنة 69 ق. برئاسة المستشار رضا عبد المعطي السيد محمود وعضوية عدد من نواب رئيس مجلس الدولة، أن الطعنين المقامين من وزير التعليم العالي بصفته، ورئيس جامعة عين شمس بصفته، قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وأقيما في الميعاد القانوني، ومن ثم قضت بقبولهما شكلًا.

وقائع النزاع تتحصل في أن المطعون ضدهم وهم عدد من طلاب

وأوضحت المحكمة أن وقائع النزاع تتحصل في أن المطعون ضدهم وهم عدد من طلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس المقيدين بنظام التعليم الإلكتروني المدمج دفعة 355 أقاموا الدعوى رقم 5975 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 1 نوفمبر 2017، ضد كل من وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بصفتهم.

وطلب المدعون في دعواهم الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 668 المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج يمنح شهادة الدبلوم المهني، أو شهادة البكالوريوس المهني 22 أو 4 مباشرة)، أو الليسانس المهني 22 أو 4 مباشرة، وأن هذه الشهادات غير مكافئة لنظيرتها الأكاديمية التي يمنحها التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار شهادة البكالوريوس التي يحصلون عليها من التعليم الإلكتروني المدمج شهادة أكاديمية مكافئة لشهادة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية بأي من الأنظمة المنوه عنها.

وقال المدعون إنهم التحقوا بكلية الزراعة  جامعة عين شمس بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وفوجئوا بصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه، الذي قرر أن الشهادة التي يمنحها هذا النظام شهادة مهنية غير مكافئة للشهادة الأكاديمية، ولا تخول لحاملها الالتحاق بالدراسات العليا ولا القيد بالنقابات، وهو ما يمثل بحسب دعواهم  إخلالًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور.

وأضافوا أن القرار المطعون فيه صدر فاقدًا لسببه المشروع، ومخالفًا للقانون، ذلك أن التعليم الإلكتروني المدمج  من حيث مدة الدراسة ونظامها  مساوٍ للتعليم المفتوح الذي يمنح شهادة أكاديمية، ورغم ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات أن الشهادة الممنوحة من التعليم الإلكتروني المدمج شهادة مهنية غير مكافئة، بالمخالفة لما استقر عليه القانون.

كما تمسك المدعون بأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لا يتضمنان ما يعرف بشهادة الدبلوم المهني، أو البكالوريوس المهني، أو الليسانس المهني، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه قد استحدث مسميات ودرجات علمية لا سند لها من القانون.

وجرى نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السادسة حيث قضت بجلسة 25 يوليو 2021 بوقف الدعوى تعليقًا، ثم عُجل نظرها، وبجلسة 28 مايو 2023 أصدرت حكمها المطعون فيه، والذي قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وشيدت محكمة القضاء الإداري قضاءها على ما ورد بنصوص المواد 12، 18، 19، 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمواد 142، 177، 187 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تقرر أن بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها هو أمر من الأمور التي تختص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ببيانها وتحديدها، وليس من سلطة المجلس الأعلى للجامعات تعديلها بإرادة منفردة.

وأكدت المحكمة أن اللائحة التنفيذية قد حددت بالفعل الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكامها، والشروط العامة للحصول عليها، وليس من بين هذه الدرجات أو الشهادات ما يسمى بالبكالوريوس أو الليسانس المهني أو درجة الدبلوم المهني.

وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لا يجوز له الخروج عن الإطار أو النظام المبين في اللائحة التنفيذية، ولا يجوز له استحداث درجات أو شهادات علمية أو دبلومات لم تسمها اللائحة التنفيذية، وإلا غدا ذلك افتئاتًا على سلطة أعلى في مراتب التدرج التشريعي.

وبناءً عليه، رأت محكمة القضاء الإداري أن قرار المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه، الصادر باستحداث شهادة البكالوريوس والليسانس المهني والدبلوم المهني، يكون قد صدر مخالفًا للقانون، متجاوزًا حدود السلطة المخولة له، ومخالفًا لمبدأ المشروعية، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه.

وبعرض الطعنين المقامين من وزير التعليم العالي بصفته، ورئيس جامعة عين شمس بصفته، على المحكمة الإدارية العليا، أكدت المحكمة أن الطعنين مقبولان شكلًا لتوافر أوضاعهما القانونية، إلا أنها رأت أخذًا بتقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن الأول  أن ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري يتفق وصحيح حكم القانون.

كما أشارت المحكمة إلى أن الجهتين الإداريتين الطاعنتين تقاعستا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم صورة معتمدة من القرارات الصادرة تباعًا عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن إنشاء نظام التعليم المفتوح ومراحل تطوره وصولًا إلى القرار محل الطعن، وبيان السند القانوني لهذه القرارات، وهو ما ترتب عليه وقف الطعنين جزاء لمدة شهر بجلسة 15 يناير 2025، ثم تعجيلهما بعد تنفيذ ما أمرت به المحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة أحكام المحكمة الإدارية العليا أعضاء المحكمة الإدارية العليا التعليم المفتوح التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج

مواد متعلقة

المحكمة الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء توكيل البيع للنفس والغير بالإرادة المنفردة

طعن أمام القضاء الإداري على قرار تعيينات بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

التحريات مغلوطة، حيثيات حكم “الإدارية” بإلغاء قرار وزير العدل بتعيين مأذونين

ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

خدمات

المزيد

122.45 جنيها سعر الريال العماني في البنك الأهلي اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية