وزير الرياضة ومحافظ دمياط يفتتحان وحدة الطب الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية للرياضيين، ودعم المنظومة الرياضية.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط أعمال التطوير الجارية بنادي سيتي كلوب دمياط، إلى جانب تفقد مركز شباب استاد دمياط، للاطلاع على معدلات التنفيذ ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح وحدة الطب الرياضي بدمياط يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لإنشاء وحدات طب رياضي متكاملة بالمحافظات، بهدف تقديم خدمات الكشف الطبي والتأهيل والعلاج للاعبين، والحد من الإصابات، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للرياضيين والحفاظ على صحتهم..

تطوير الأندية ومراكز الشباب يعكس حرص الدولة

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن تطوير الأندية ومراكز الشباب، ومن بينها سيتي كلوب ومركز شباب استاد دمياط، يعكس حرص الدولة على توفير بنية تحتية رياضية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتتيح بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أن مراكز الشباب لم تعد مجرد أماكن لممارسة الرياضة فقط، بل أصبحت مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع المحافظات لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير، وتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

تطوير البنية التحتية الرياضية

ومن جانبه، ثمّن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية وحدة الطب الرياضي التي تم افتتاحها اليوم، والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للرياضيين وفقًا لأعلى المعايير.

وأوضح محافظ دمياط أن هناك تنسيقًا تامًا بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للانتهاء من أعمال التطوير بنادي سيتي كلوب، والذي يُعد إضافة نوعية وغير مسبوقة للمنظومة الرياضية، حيث سيوفر متنفسًا حضاريًا وآمنًا لكافة الفئات، كما يسهم في وضع دمياط على الخريطة الرياضية.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة دمياط افتتاح الملعب الخماسي بعدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدي.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، وحضور عدد من الأنشطة الرياضية والتنموية، من بينها افتتاح الملعب الأكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة دمياط صباح اليوم، عقد لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة.

