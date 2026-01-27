حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء في القاهرة

18 حجم الخط

أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة نقل اللواء منال محمد طه خليل السطوحى من رئيس حى الزاوية الحمراء إلى رئيس حى المرج، وإسلام سيد إسماعيل السيد من رئيس حي المرج إلى رئيس حى الزاوية الحمراء، وتكليف أحمد عبد الخالق بالقيام بأعمال رئيس حى الوايلى، ومحمد عبد المؤمن محمد عبد الغنى بالقيام بأعمال رئيس حى بولاق أبو العلا، وتامر جمال محمد محمود بالقيام بأعمال سكرتير حى بولاق أبو العلا.

حركة رؤساء الاحياء بالقاهرة

وأكد محافظ القاهرة وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا على أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

