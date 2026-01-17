محافظ القاهرة: تطبيق التذكرة المميكنة على 1800 أتوبيس نقل عام بنهاية 2026 (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال تدشين المنظومة بمقر هيئة النقل العام أن منظومة الدفع المسبق لتذكرة أتوبيسات النقل العام "التذكرة المميكنة" سيتم تطبيقها على مراحل، حيث تم البدء بـ 300 أتوبيس كمرحلة أولى على أن تتضمن المرحلة الثانية 1000 أتوبيس، وتتضمن المرحلة الثالثة 500 أتوبيس.

وأضاف محافظ القاهرة أنه بنهاية 2026 سيتم تطبيق نظام الدفع الالكترونى على 1800 أتوبيس، موضحا أنه سيتم تطوير النقل النهرى وشراء ثلاث وحدات جديدة بالتعاون مع وزارتى النقل والتنمية المحلية.

وكانت قد تفقدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة غرفة العمليات بهيئة النقل العام، واستعرض المهندس عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام آلية عمل المنظومة، حيث يكون هناك ملف للمحصل وتاريخ للوردية وايرادات الخط فى اليوم.

يأتى ذلك تزامنا مع تطبيق الدفع الإلكترونى بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

الدفع الإلكترونى لأتوبيسات النقل العام

ويمكن الحصول على الكارت مسبق الشحن من خلال محطات الأتوبيس أو منافذ الدفع الفورى، على أن يتم وضع آلية تشغيل جديدة للمحصلين بعد تعميم تجربة الدفع الإلكترونى تتضمن تشغيل من يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق أو تأهيل المحصلين الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة مهنية أو تحويلهم للعمل فى وظائف إدارية.

