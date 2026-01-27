قصر الأمير بشتاك يستضيف حفل «باند حركة نغم»

18 حجم الخط

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفل فرقة «باند حركة نغم» بقيادة المايسترو علاء صادق، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 29 يناير.

حركة نغم

تُعد «حركة نغم» فرقة شبابية تقدم مزيجًا موسيقيًا يجمع بين الغناء الحديث والتراثي، وتعتمد في إدارتها المادية والإدارية والتسويقية على الجهود الذاتية لأعضائها، متجاوزةً العديد من التحديات في سبيل تقديم تجربة فنية جادة وهادفة.

وتهدف الفرقة إلى تعزيز روح الترابط بين الشعوب من خلال أعمال غنائية تجمع أناشيد من دول عربية مختلفة، إلى جانب ترسيخ قيم التلاقي الديني عبر تقديم عمل «زهرة المدائن» بأسلوب الأكابيلا.

وقد أحيت الفرقة عددًا من الحفلات على مسارح ساقية الصاوي، إلى جانب مشاركات فنية متعددة في عدد من الأندية والمراكز التجارية بمختلف محافظات مصر.

مركز إبداع قصر الأمير بشتاك

يستضيف مركز ابداع قصر الأمير بشتاك، مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية التي تقدم نتاج ورش التدريب، كما يقام بها عدد من حفلات الموسيقى العربية، في المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى الاحتفاء بعلامات الموسيقى والغناء العربي، الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الغناء العربي.

كما يفتح أبوابه لمشاهير الغناء العربي الأصيل من كافة أرجاء الوطن العربي لتقديم إبداعاتهم، في سهرات غنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.