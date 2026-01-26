اطلاق فيلم وثائقي عن عبدالمنعم مدبولي

18 حجم الخط

عقدت ندوة لمناقشة كتاب مذكرات عبدالمنعم مدبولي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 57 لعام 2026 بحضور الكاتب محمد سعيد محفوظ والمؤرخ المصري سيد علي اسماعيل وأمل وأحمد عبدالمنعم مدبولي

وقال أحمد مدبولي أن المذكرات كاملة مكتوبة بخط اليد وتعكس تفاصيل حياة والده الفنية، مؤكدا على حالة الاندماج الشديدة لعبد المنعم على خشبة المسرح

وتحدث عن مرحلة مرض والده في 1984، فبرغم سوء حالته الصحية قدم الكثير من الأعمال الرائعة خلال تلك الفترة.

بينما اوضحت امل أن عبدالمنعم الممثل هو نفسه عبدالمنعم الاب، مضيفة أن مدبولي كان يجمع بين العطف والحزم والعطاء والشدة في نفس الوقت

وأكد سيد على اسماعيل أنه كان يهتم بأدخال الكوميديا في كتاباته موضحا أن ذلك جعله يتشابه مع كتابات نجيب الريحاني، مشيرا إلى أن مذكرات مدبولي مذكرات فنية وليست مذكرات سيرة ذاتية

واشار محمد سعيد إن الكتاب مكون من 44 فصل عن حياة مدبولي وصرح عن وجود كتابات له بخط اليد داخل الكتاب

واضاف أنه عثر على فصل تائه عن زواجه بالسيدة نجاة باسم (زواجي ومولد امل)، موضحا أن هناك 7 أجندات غير كاملين لمذكراته وقام بتسميه كل اجنده بأسم مرحلة في حياته

وصرح محمد سعيد عن وجود فيلم وثائقي عن الفنان عبد المنعم مدبولي قريبًا يروي مدبولي مذكراته الصوتية التي تحكي قصته.

