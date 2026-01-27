تجديد حبس سائق سيارة ملاكي بتهمة دهس 3 أشخاص في الصف

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الصف تجديد حبس سائق سيارة ملاكي بتهمة دهس 3 أشخاص، على الطريق الرئيسي بإحدى قرى مركز شرطة الصف، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بإحدى القرى التابعة لـ مركز شرطة الصف.

وبالانتقال والفحص، تبين أن سيارة صدمت 3 أشخاص، من بينهم شخص وابن شقيقه، ما أدى إلى وفاتهم في الحال متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



نصائح الإدارة العامة للمرور

وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.