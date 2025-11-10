زيندايا ترفض مجاورة سيدني سويني خلال الترويج لمسلسل Euphoria

18 حجم الخط

كشف تقرير صحفي، أن النجمة زيندايا، تُريد النأي بنفسها عن التواجد بجوار زميلتها سيدني سويني خلال حفلات ولقاءات الترويج للموسم الثالث من مسلسل Euphoria.

وذكر التقرير، إن "الجدل الأخير"، الذي أثارته سويني قد يُضرّ بصورته زيندايا كنجمة، وهو ما جعلها تعقد اجتماع مع شبكة HBO، لمناقشة كيفية الترويج لمسلسل Euphoria، دون الاختلاط بسيدني سويني او التواجد بقربها.

ومن المقرر عرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل Euphoria، في الأول من مارس 2026، حصريا على قناتي HBO وHBO Max.

عدد حلقات Euphoria

وأعلنت شبكة قنوات HBO، رسميا عن عدد حلقات الموسم الثالث والأخير من مسلسلها الناجح EUPHORIA .

وجاء إعلان HBO، تأكيدا للأخبار التي انتشرت في الأيام الأخيرة، وأفادت بأن الموسم الثالث لمسلسل Euphoria، سيتكون من ٨ حلقات فقط.

وأوضحت HBO، أن جميع حلقات مسلسل EUPHORIA الثمانية، ستتجاوز مدتها الـ ٦٠ دقيقة، وأن أطول حلقات المسلسل ستصل مدتها لـ ٨٠ دقيقة.

ميزانية الموسم الثالث من مسلسل Euphoria

كشف عدد من التقارير الصحفية، أن ميزانية الموسم الثالث من مسلسل"Euphoria"، قاربت 200 مليون دولار.

ويعد هذا الرقم ضخما في عالم الإنتاج التلفزيوني، كما تجاوزت ميزانية الموسم الثالث من Euphoria، ميزانية الموسمين الماضيين للمسلسل.

HBO تعلن إسدال الستار على EUPHORIA: الموسم الثالث سيكون الأخير

وأعلنت شبكة قنوات HBO أن الجزء الثالث من مسلسل EUPHORIA، سيكون الأخير، ولن يتم تجديد المسلسل لموسم آخر، رغم قاعدة جماهريته الكبيرة.

فيما نشرت عدد من المواقع الصحفية مقطع فيديو مسرب من تصوير الموسم الثالث لمسلسل EUPHORIA.

وأظهرت اللقطات المسربة، الممثلة الشابة سيدني سويني، وهي ترتدي فستان زفاف، وتتواجد في مكان أشبه بحفل زواج بصحبة الممثلة آلانا أوباش.

أسباب تأخر تصوير الموسم الثالث

كشفت تقارير صحفية جديدة، أن سبب تأخير إنتاج الموسم الثالث، من مسلسل "EUPHORIA"، كان يرجع إلى تغيير محور القصة من المدرسة الثانوية إلى مرحلة البلوغ المبكر، وأن شبكة قنوات HBO، وافقت بالفعل، على منح المسؤول عن كتابة المسلسل، مزيدًا من الوقت لإنجاز الأمر بشكل صحيح ومنطقي.

يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا، عن بدء تصوير الموسم الثالث من Euphoria، وأكدت شبكة قنوات HBO، في تصريح مقتضب حول المسلسل، إنها ملتزمة بصنع حلقات جديدة جيدة تفوق مستوى حلقات الموسم الأول والثاني.

وقال متحدث باسم HBO لمجلة Variety ما معناه: “لا يزال كل من HBO وSam Levinson مُلزمين بصنع موسم ثالث استثنائي”.

الموسم الثالث من EUPHORIA

من جانبها، قالت الممثلة الشابة زيندايا، إن شخصيتها في مسلسل Euphoria، ستشهد تطورا كبيرا ضمن أحداث الموسم الثالث للمسلسل.

وأضافت زيندايا في تصريحات صحفية، أن شخصيتها في مسلسل Euphoria ستعمل على استكشاف الشخصيات خارج المدرسة الثانوية.

وكشفت الممثلة الشابة زيندايا عن نيتها خوض تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال مسلسلها الشهير Euphoria، وأكدت أنها ستتولي إخراج إحدى حلقات الموسم الثالث من مسلسل Euphoria.

الموسم الثاني EUPHORIA

وعرضت قنوات HBO الموسم الثاني من مسلسل 'Euphoria' في بداية عام 2022، بعد تأخر عامين كاملين بعد عرض الموسم الأول عام 2019 وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما أجبر فريق الإنتاج على تأخير تصوير أحداث المسلسل المثير للجدل، وتدور أحداث العمل حول حياة طلاب الثانوية ومشاكلهم، بما فيها من مراحل تعارف على النفس، والمخدرات، والجنس، والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والحب، والصداقة وغيرها.

جوائز الإيمي لمسلسل EUPHORIA

وحقق الجزء الثاني من مسلسل 'Euphoria' نجاحًا ساحقًا، ظهر واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد عرض كل حلقة والجدل والآراء المتباينة التي كتبها الجمهور خاصة فئة المراهقين، وهي الفئة الموجه المسلسل في الأصل، كما رشحت الجماهير عدد من أبطال المسلسل لنيل جوائز الإيمي المخصصة للمسلسلات التلفزيونية، كأفضل ممثلة وأفضل ممثل، وأفضل مسلسل درامي وغيرها.

أبطال مسلسل "Euphoria"

مسلسل 'Euphoria" بطولة الفنانة الشابة الشهيرة بطلة أفلام سبايدر مان الأخيرة “زيندايا”، والتي أصبحت أصغر ممثلة تحصل على جائزة إيمي لأفضل ممثلة في مسلسل درامي، وذلك عند دورها في الجزء الأول من مسلسل 'Euphoria"، ويشاركها في بطولة المسلسل الشهير هانتر شيفر، وسيدني سويني، وجاكوب الوردي، وأليكسا ديمي، وباربي فيريرة، والمسلسل من إنتاج مغني الراب “درايك” ومنسق الأسطوانات Future The Prince وقناة HBO الأمريكية، ومن كتابة سام ليفينسون.

