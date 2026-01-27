أمريكا تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ

الثلاثاء 27 يناير 2026
انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ للمرة الثانية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية المناخ

ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من الاتفاقية في يوم تنصيبه، 20 يناير 2025.

وتهدف اتفاقية باريس إلى تحديد ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يقل بكثير عن درجتين مئويتين مقارنة بالعصر الصناعي، ويفضل أن يكون نحو 1.5 درجة.

الانسحاب أصبح نافذًا اليوم الثلاثاء

وبحسب أمانة الأمم المتحدة لشؤون المناخ، فإن الانسحاب أصبح نافذًا اليوم الثلاثاء، بعد مرور عام كامل على إشعار الأمم المتحدة بالقرار.

كانت الولايات المتحدة قد تراجعت إلى حد كبير عن الدبلوماسية المناخية سابقًا، بما في ذلك غيابها عن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب-30) في مدينة بيلم البرازيلية في نوفمبر الماضي.

تأثير الانسحاب الأمريكي من قمة اتفاقية المناخ

ويعني الانسحاب أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالالتزامات المتعلقة بخفض الاحترار العالمي.

كما يترك الانسحاب فجوة تمويلية كبيرة، بما في ذلك دعم التخفيف والتكيف المناخي، وهو أمر مهم بشكل خاص للدول الفقيرة.

أمريكا تنسحب "رسميا" من منظمة الصحة العالمية

وفى وقتًا سابق من الشهر الجارى انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، وقالت إن قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب.

