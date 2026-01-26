ترامب: حماس ساعدت في تحديد موقع جثة الرهينة الأخيرة وواجبها التخلي عن السلاح

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس ساعدت في تحديد موقع جثة الرهينة الإسرائيلي الأخير الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، مشيدًا بالتعاون الذي أسهم في إتمام عملية الاستعادة الأخيرة بنجاح.

ترامب يكشف عن تعاون مشروط مع حركة حماس

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تُظهر إمكانية التعاون المشروط مع حركة حماس في سياق قضايا إنسانية محددة، لكنها لا تلغي الالتزامات الأمنية والسياسية المتبقية على حماس.

ترامب يطالب حماس بضرورة الالتزام بوعود نزع السلاح

وأشار ترامب إلى أن على حركة حماس الالتزام الكامل بنزع السلاح كما وعدت مسبقًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة المحيطة بها. وأضاف أن التخلي عن الترسانة العسكرية يشكل شرطًا أساسيًا لأي تقدم في عملية إعادة الإعمار أو فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن جهود الإدارة الحالية تُركز على تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع، عبر التأكيد على التزامات كافة الأطراف بالمعاهدات والاتفاقيات السابقة. وأكد أن أي تقاعس أو إخلال من جانب حماس في تنفيذ وعودها المتعلقة بالسلاح سيؤثر مباشرة على مستقبل العلاقات الدولية مع غزة ودعم المجتمع الدولي.

وأضاف ترامب أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة من الجهات الدولية والإقليمية لضمان أن جميع الأطراف تلتزم بما تعهدت به. وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستراقب عن كثب أي تحركات أو تصرفات قد تهدد استقرار المنطقة أو أمن المدنيين، مؤكدًا أن التعاون مع حماس سيكون مقيدًا بالالتزامات الأمنية والسياسية الواضحة.

