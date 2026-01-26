الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: حماس ساعدت في تحديد موقع جثة الرهينة الأخيرة وواجبها التخلي عن السلاح

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو
18 حجم الخط

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس ساعدت في تحديد موقع جثة الرهينة الإسرائيلي الأخير الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، مشيدًا بالتعاون الذي أسهم في إتمام عملية الاستعادة الأخيرة بنجاح. 

ترامب يكشف عن تعاون مشروط مع حركة حماس 

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تُظهر إمكانية التعاون المشروط مع حركة حماس في سياق قضايا إنسانية محددة، لكنها لا تلغي الالتزامات الأمنية والسياسية المتبقية على حماس.

ترامب يطالب حماس بضرورة الالتزام بوعود نزع السلاح

وأشار ترامب إلى أن على حركة حماس الالتزام الكامل بنزع السلاح كما وعدت مسبقًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة المحيطة بها. وأضاف أن التخلي عن الترسانة العسكرية يشكل شرطًا أساسيًا لأي تقدم في عملية إعادة الإعمار أو فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن جهود الإدارة الحالية تُركز على تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع، عبر التأكيد على التزامات كافة الأطراف بالمعاهدات والاتفاقيات السابقة. وأكد أن أي تقاعس أو إخلال من جانب حماس في تنفيذ وعودها المتعلقة بالسلاح سيؤثر مباشرة على مستقبل العلاقات الدولية مع غزة ودعم المجتمع الدولي.

وأضاف ترامب أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة من الجهات الدولية والإقليمية لضمان أن جميع الأطراف تلتزم بما تعهدت به. وشدد على أن الإدارة الأمريكية ستراقب عن كثب أي تحركات أو تصرفات قد تهدد استقرار المنطقة أو أمن المدنيين، مؤكدًا أن التعاون مع حماس سيكون مقيدًا بالالتزامات الأمنية والسياسية الواضحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب حماس نزع سلاح حماس الرئيس الأمريكى سلام حماس جثة الرهينة الإسرائيلي قطاع غزة

مواد متعلقة

إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة غفيلي بقطاع غزة

ترامب عن استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي من غزة: عمل رائع

حماس: على الاحتلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملًا دون مماطلة أو انتقاص

نتنياهو: من مصلحتنا تسريع الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
ads

الأكثر قراءة

الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الأمن يكشف ملابسات واقعة خطف طفل بالمنوفية

الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بـ طقس الغد

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

الجيش الفرنسي: قوات إضافية تتوجه إلى جرينلاند وفقا للتطورات على الأرض

طرح إعلان تشويقي جديد لمسلسل مطبخ المدينة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية