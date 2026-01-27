أحمد العوضي يصور مشاهد من مسلسل علي كلاي في شوارع وسط البلد 

الثلاثاء 27 يناير 2026
صور الفنان أحمد العوضي، عددا من مشاهد مسلسله الجديد علي كلاي في شوارع وسط البلد تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2026.

وحرص العوضي علي التقاط بعض الصور التذكارية برفقة جمهوره في شوارع وسط البلد، أثناء تصويره للمشاهد. 

نشر الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “علي كلاي” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2026، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا: “مسلسل الشارع.. البوستر الرسمي لمسلسل علي كلاي”.

وتشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي دخوله مسابقة ملاكمة كي يصل لبطولة العالم، وذلك بعد عدم رضاه لما تفعله زوجته معه والتي تلعب دورها الفنانة درة.

ويقرر العوضي أن يتحدى الجميع ويدخل في سباق الملاكمة كي يفوز ويصبح بطل العالم.

مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

وكان أحمد العوضي قد فاجأ الجمهور بنشره برومو تشويقي لمسلسله الجديد علي كلاي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر “العوضي” في البرومو التشويقي وهو داخل الحلبة ويخوض عددا من المباريات ويقول: “علي  كلاي ولا عمره هيخسر.. أنا نمرة واحدة يا كابتن.. أنا إمبراطور اللعبة”.

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو، حيث ظهر “العوضي” بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

