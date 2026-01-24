مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين

18 حجم الخط

وقعت مصر وليبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

شهد توقيع مذكرة التفاهم كلٌّ من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز الليبي، وذلك على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تُعقد في طرابلس من 24 إلى 26 يناير 2026.

تبادل الخبرات والتعاون الفني وتعظيم القيمة المضافة أهم أهداف المذكرة





ووقع المذكرة المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، ومسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المصري الليبي في قطاع البترول بمجالات البحث والاستكشاف، وتكرير خام البترول لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المصافي، ودراسة التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين في إطار الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وكذلك تبادل الخبرات الفنية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع التعدين بمجالات البحث واستكشاف عن المعادن.

بدوي يشارك في جلسة القمة الافتتاحية





وفي سياق متصل، شارك وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الافتتاحية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد تحت شعار "البنية التحتية والاستثمار لتعزيز نمو الطاقة”، وذلك بحضور دولة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وعدد من السادة وزراء البترول والثروة المعدنية والاقتصاد، وقيادات شركات الطاقة العالمية.

حيث أكد الوزير في كلمته، على أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم عوامل التمكين الاقتصادي الداعمة لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها البتروكيماويات، والتعدين، والتصنيع، وتوليد الكهرباء، إلى جانب سائر قطاعات الدولة.

واستعرض الوزير استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تقوم على ستة محاور مترابطة، وفي مقدمتها زيادة إنتاج الغاز والبترول لتلبية احتياجات المواطنين، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية ومعامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، والنهوض بقطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي، والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء، والحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة، ودعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

زيادة الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي

واضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، كما أنها تعمل علي تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، وتعظيم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة مستنده على البنية التحتية القوية التي تمتلكها، لافتا إلى أن مصر تمتلك مصانع إسالة الغاز كميزة تنافسية فريدة، كما تأتي في المركز الثاني بالقارة الإفريقية في طاقة تكرير البترول بنحو 40 مليون طن سنويًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.