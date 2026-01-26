خالد الصاوي من معرض الكتاب: جت لي تهديدات بسبب "عمارة يعقوبيان" (صور)

18 حجم الخط

كشف الفنان الكبير خالد الصاوي خلال ندوة "كيف يصنع الممثل الكاتب الشخصية" على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57 أن فيلم “عمارة يعقوبيان” مع النجم عادل إمام شكل تحديا كبيرا بالنسبة له.

خالد الصاوي

وأضاف “الصاوي” : بسبب هذا الفيلم تلقيت تهديدات، مؤكدًا أنه كان يتلقي اتصالات من مختلف الجهات، وأشخاص يخبرونه أنه لن يعمل مجددًا، قائلا: "اتقال لي مش هتشتغل تاني، أنت هتعمل دور "كده" وتموت نفسك كممثل".

وعبر عن سعادته حاليا بفيلم “عمارة يعقوبيان” الذي مثل نقطة تحول بحياته المهنية، والذي جعله أكثر حذرًا في الاختيار بعده، لأنه يخاف السقوط بعد النجاح الكبير.

وأضاف الصاوي: “كنت بهرب في عمارة يعقوبيان من الأدوار النمطية التي قدمتها قبل ذلك.. والحقيقة دوري في الفيلم فتح لي المجال لتقديم أدوار متنوعة أكثر”.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

و اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

