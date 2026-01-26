رغم تقلبات الطقس والرياح، تزايد أعداد جمهور معرض الكتاب في خامس أيامه (فيديو)

18 حجم الخط

تزايدت منذ قليل، أعداد جمهور وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع مرور ساعات اليوم الإثنين، وذلك رغم التقلبات الجوية، وزيادة الرياح المحملة بالأتربة، وعدم استقرار الطقس.

وحرص الجمهور على التوافد على بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة من الشباب، حيث تزين المعرض بمختلف الأعمار في خامس أيامه للجمهور.

وشهدت الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، في مشهد يعكس تعطش المصريين للثقافة والقراءة، حيث تخطى عدد الزائرين حاجز المليون زائر خلال أول يومين فقط من افتتاح المعرض، وهو ما اعتبره القائمون على الحدث رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ المعرض.

وقالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة: إن معرض القاهرة للكتاب استقبل أكثر من 700 ألف زائر الجمعة الماضية، فيما بلغ عدد الزائرين السبت الماضي نحو نصف مليون زائر، مؤكدة أن هذه الأرقام فاقت كل التوقعات، وانعكست بشكل مباشر على زيادة مبيعات دور النشر المصرية والعربية المشاركة.

وأضافت أن الإقبال الكثيف يعكس نجاح جهود التنظيم وتنوع المحتوى الثقافي المقدم للجمهور.

وأوضحت هاشم، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد مجرد مساحة لبيع الكتب، بل تحول إلى منصة ثقافية شاملة تقدم تجربة متكاملة، تجمع بين الكتاب والندوات الفكرية والورش الإبداعية والعروض الفنية.

وأكدت أن المعرض يستضيف نخبة من المفكرين والمثقفين والكتاب المصريين والعرب، ما يثري الحوار الثقافي ويعزز من دور المعرض كأحد أكبر الأحداث الثقافية في المنطقة

