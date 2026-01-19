أصبح جاهزا للعرض، الأزهر ينتهي من تجهيز جناحه الخاص في معرض القاهرة للكتاب (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عقب الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية، في إطار حرص الأزهر الشريف على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الثقافي الكبير، بما يعكس رسالته العلمية والدعوية الوسطية.

تفاصيل مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

واطّلع وكيل الأزهر خلال جولته على أقسام الجناح المختلفة، وما يضمه من إصدارات علمية وفكرية وتراثية صادرة عن قطاعات الأزهر الشريف وهيئاته المتعددة، إلى جانب الأنشطة والفعاليات الثقافية والتفاعلية المقرر تنظيمها طوال أيام المعرض، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

دور الأزهر التاريخي في نشر صحيح الدين

وأكد أن مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي انطلاقًا من دوره التاريخي في نشر صحيح الدين، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ الوعي المجتمعي، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والعلم والحوار الرشيد، مشيرًا إلى أن جناح الأزهر هذا العام يشهد تنوعًا في المحتوى وتطويرًا في أساليب العرض والتواصل مع الجمهور.



وفي ختام الجولة، أشاد وكيل الأزهر بجهود القائمين على جناح الأزهر، موجهًا بضرورة استمرار التطوير في المحتوى والأنشطة المقدمة، بما يواكب تطلعات الجمهور ويعزز حضور الأزهر الشريف في المشهد الثقافي والفكري.

