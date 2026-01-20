إنجي علاء: حفل توقيع أحدث رواياتي "أرض الدميان" بمعرض الكتاب في هذا الموعد

18 حجم الخط

تشارك الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، برواية “أرض الدميان”، في دورته الـ57، التي تبدأ خلال أيام قليلة.

من جانبها قالت إنجي في تصريحات خاصة لفيتو، أنها تقيم حفل توقيع لروايتها، يوم 27 من شهر يناير المقبل، في حضور عدد من الادباء والمثقفين والفنانين.

وأضافت إنجي أن رواية أرض الدميان، تتحدث في قالب من الإثارة والغموض، عن الأمان الزائف، وعن الحرية بدون أجنحة، وعن الرُّوحِ، التي رغمَ كل السقوطِ، لا تسقط.

يذكر أن إنجي علاء قدمت من قبل عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها مسلسل “لعبة إبليس” للفنان يوسف الشريف، ومسلسل “بلا دليل” وغيرها

من جانب آخر وصل إلى القاهرة اليوم، وفد من الأدباء والمثقفين الروس للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في دورته الـ57.

ويضم الوفد نخبة من القامات الأدبية الروسية، من بينهم الشاعر والروائي ميخائيل ليفانتوفسكي، والكاتبة الروائية آنا ماتفيفا، والشاعر والناقد مكسيم زامشيف، إلى جانب ممثلة دار "رتينيا" للنشر، آنيا تشونيكوفا.

حفاوة روسية بـ معرض الكتاب وتطلع لزيارة المتحف الكبير

وأعرب أعضاء الوفد الروسي عن سعادتهم البالغة بالمشاركة والتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي يعد من الأبرز معارض الكتب عالميًا.

كما كشف أعضاء الوفد عن تطلعهم الخاص لزيارة المتحف المصري الكبير، مشيرين إلى الاهتمام الواسع الذي أولاه الإعلام الروسي مؤخرًا لهذا الصرح الأثري العالمي، مما جعل زيارته مطلبًا أساسيًا ضمن برنامج رحلتهم.

مبدعون في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ووفقا لبيان صادر عن البيت الثقافي الروسي بالقاهرة، أوضح شريف جاد مدير النشاط الثقافي، أن وفد الكتاب الروس يضم مجموعة متميزة من المبدعين الذين سنتعرف علي أعمالهم عن قرب في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026، فالشاعر والكاتب ميخائيل ليفانتوفسكي نشر رواياته في مجلات يونست وأضواء سيبيريا.

كما دخلت احد رواياته القائمة النهائية لجائزة ليسية في عام 2023،و كانت روايتة الاولي بعنوان "ساراتوف غير المرئي "،وله رواية "الصمت ام الكلام" التى تتناول طبيعة المشكلات العائلية بالإضافة الي دواوينه الشعرية.

