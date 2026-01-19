مواعيد الندوات والمشاركين، دار الكتب والوثائق تعلن برنامجها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

تشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت ببرنامج ثقافي حافل ومميز ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

وتأتي هذه المشاركة لتعزيز دور الدار كحارس للهوية المصرية ومنارة لتحقيق التراث ونشر المعرفة التاريخية والعلمية.

سلسة ندوات فكرية وتراثية

صرح الدكتور أسامة طلعت أن البرنامج الثقافي لهذا العام يتسم بالتنوع والعمق، حيث يجمع بين تحقيق التراث الإسلامي، الأدب العربي، التاريخ الحديث، وتوثيق تاريخ الطب في مصر، وذلك بمشاركة نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين.

وجاءت سلسلة الندوات الفكرية والتراثية وفقًا للجدول التالي:

أبرز الندوات المقررة في البرنامج:

1. ندوة كتاب "مرآة الحرمين"

* الموعد: الجمعة 23 يناير (1:30 - 3:00 مساءً).

* عن الكتاب: عمل موسوعي بتقديم أ.د/ أسامة طلعت، يتناول تاريخ وجغرافيا الحرمين الشريفين.

* المناقشون: أ.د/ أسامة طلعت، أ.د/ أحمد رجب (نائب رئيس جامعة القاهرة)، أ.د/ محمود رشدي (أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة).

* إدارة اللقاء: أ/ مروة الشريف (مدير النشر بدار الكتب).

2. ندوة كتاب "الإمتاع والمؤانسة"

* الموعد: الأحد 25 يناير (12:00 - 1:30 مساءً).

* عن الكتاب: استعادة لروائع الذخيرة الأدبية العربية.

* المتحدثون: أ.د/ محمد سليم شوشة (أستاذ الأدب العربي بجامعة الفيوم)، أ.د/ محمد حسن عبد الله (أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الفيوم)، أ/ مروة الشريف (مدير النشر العام).

* إدارة اللقاء: أ/ ضياء الدين حامد (إعلامي بالتلفزيون المصري).

3. ندوة كتاب "كنوز الصحة"

* الموعد: الثلاثاء 27 يناير (12:00 - 1:30 مساءً).

* المتحدثون: أ.د/ أحمد الشربيني (أستاذ التاريخ الحديث بآداب القاهرة)، أ.د/ عماد هلال (رئيس قسم التاريخ بجامعة قناة السويس)، د/ محمد محروس غزيل (مدرس التاريخ الحديث بآداب القاهرة).

* إدارة اللقاء: أ.د/ حاتم الطحاوي (رئيس قسم التاريخ بآداب الزقازيق سابقًا).

4. ندوة كتاب "الطارئ على السكردان"

* الموعد: الخميس 29 يناير (12:00 - 1:30 مساءً).

* عن الكتاب: تحقيق أ/ آية محمد كامل (باحث بمركز تحقيق التراث).

* المتحدثون: أ.د/ أحمد عفيفي (رئيس قسم النحو والصرف بدار علوم القاهرة)، أ.د/ بشير الدماطي (عضو هيئة تدريس بدار علوم القاهرة).

* إدارة اللقاء: د/ رامي محمد (إعلامي بالتلفزيون المصري).

5. ندوة كتاب "محاضر جلسات الجمعية التشريعية (1913-1914)"

* الموعد: السبت 31 يناير (12:00 - 1:30 مساءً).

* عن الكتاب: تحقيق أ/ عبد الله فهيم السعدني، ويسلط الضوء على وثائق الحياة البرلمانية المصرية.

* المتحدثون: أ.د/ أحمد جلال بسيوني (أستاذ التاريخ بآداب دمنهور)، أ.د/ مصطفى الغريب (أستاذ التاريخ بآداب بنها).

* إدارة اللقاء: د/ طارق السيد سليم (أستاذ التاريخ بآداب المنوفية).

6. ندوة "الطب والجراحة في مصر منذ الحملة الفرنسية حتى العصر الحديث"

* الموعد: الإثنين 2 فبراير (12:00 - 1:30 مساءً).

* عن الكتاب: إعداد د/ أحمد جميل (أستاذ بطب القصر العيني).

* المتحدثون: د/ مصطفى محمد الصادق (أستاذ بطب القصر العيني)، د/ إيمان عامر (مدير مركز البحوث التاريخية بجامعة القاهرة)، د/ هشام المنياوي (أستاذ بطب القصر العيني).

* إدارة اللقاء: د/ نورا عبد العظيم (باحث بمركز تحقيق التراث).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.