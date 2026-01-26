الإثنين 26 يناير 2026
ثقافة وفنون

مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على "ON" في رمضان

محمود حميدة، فيتو
18 حجم الخط

 

أعلنت قناة "ON" عن عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

 

المسلسل من بطولة محمود حميدة وطارق لطفي وندى موسى، محمود البزاوي، على الطيب، وهو قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج أحمد عادل سلامة.

 

أحداث العمل

 

يدور المسلسل في إطار من الصراع الأخلاقي، حيث يتناول قصة قاضي تتعرض حياته للخطر بسبب واقعة حساسة يمر بها تشهد تحولات وتطورات تؤثر على مسار حياته بالكامل.

 

 

أعمال المتحدة في رمضان

وفي وقت سابق نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصريحات خاصة لنجوم وصناع مسلسل "فخر الدلتا"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. 

وتحدث أحمد رمزي وتارا عبود والسيناريست حسن علي والمخرج هادي بسيوني عن كواليس المسلسل الذي يدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

 

مسلسل فخر الدلتا

 يضم "فخر الدلتا" مجموعة من كبار النجوم، كما يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

